السيد نصرالله يؤكد ان العلاقة القائمة بين " حزب الله" والرئيس عون هي علاقة ثقة ولا أحد منا يُملي سياسته وتوجهاته على الآخر وكل ما يقال ويكتب عكس ذلك لا اساس له من الصحة