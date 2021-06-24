غرق سفينة على متنها 300 شخص قبالة اليمن

قال مسؤول بالأمم المتحدة، اليوم الخميس، إن ما يصل إلى 300 مهاجر غرقوا في انقلاب سفينة قبالة سواحل اليمن في الآونة الأخيرة.وقال ديفيد جريسلي منسق الأمم المتحدة، إن أزمة المهاجرين تزيد من الضغط على الموقف الإنساني المتدهور بالفعل في اليمن.وكانت الأمواج قد جرفت عددا من الجثث إلى ساحل اليمن على البحر الأحمر الشهر الجاري بعد غرق قارب مهاجرين.