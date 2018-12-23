إندلاع إشتباكات عنيفة بالقرب من سوق الحلقة وسيتي ماكس في مدينة الحديدة غربي اليمن تزامنًا مع وصول الفريق الأممي بقيادة باتريك كاميرت
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إندلاع إشتباكات عنيفة بالقرب من سوق الحلقة وسيتي ماكس في مدينة الحديدة غربي اليمن تزامنًا مع وصول الفريق الأممي بقيادة باتريك كاميرت

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العرب اليوم - إندلاع إشتباكات عنيفة بالقرب من سوق الحلقة وسيتي ماكس في مدينة الحديدة غربي اليمن تزامنًا مع وصول الفريق الأممي بقيادة باتريك كاميرت

إندلاع إشتباكات عنيفة
صنعاء _ خالد عبدالواحد

إندلاع إشتباكات عنيفة بالقرب من سوق الحلقة وسيتي ماكس في مدينة الحديدة غربي اليمن تزامنًا مع وصول الفريق الأممي بقيادة باتريك كاميرت

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إندلاع إشتباكات عنيفة بالقرب من سوق الحلقة وسيتي ماكس في مدينة الحديدة غربي اليمن تزامنًا مع وصول الفريق الأممي بقيادة باتريك كاميرت إندلاع إشتباكات عنيفة بالقرب من سوق الحلقة وسيتي ماكس في مدينة الحديدة غربي اليمن تزامنًا مع وصول الفريق الأممي بقيادة باتريك كاميرت



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إندلاع إشتباكات عنيفة بالقرب من سوق الحلقة وسيتي ماكس في مدينة الحديدة غربي اليمن تزامنًا مع وصول الفريق الأممي بقيادة باتريك كاميرت إندلاع إشتباكات عنيفة بالقرب من سوق الحلقة وسيتي ماكس في مدينة الحديدة غربي اليمن تزامنًا مع وصول الفريق الأممي بقيادة باتريك كاميرت



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