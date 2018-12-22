الفريق الفني يؤكد أنه سينتشر في نقاط التماس للإبلاغ عن أي خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة
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الفريق الفني يؤكد أنه سينتشر في نقاط التماس للإبلاغ عن أي خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة

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العرب اليوم - الفريق الفني يؤكد أنه سينتشر في نقاط التماس للإبلاغ عن أي خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة

إطلاق النار في مدينة الحديدة
عدن - العرب اليوم

الفريق الفني يؤكد أنه سينتشر في نقاط التماس للإبلاغ عن أي خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة

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الفريق الفني يؤكد أنه سينتشر في نقاط التماس للإبلاغ عن أي خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة الفريق الفني يؤكد أنه سينتشر في نقاط التماس للإبلاغ عن أي خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة



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الفريق الفني يؤكد أنه سينتشر في نقاط التماس للإبلاغ عن أي خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة الفريق الفني يؤكد أنه سينتشر في نقاط التماس للإبلاغ عن أي خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة



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فاجئت الممثلة كيم كارداشيان ، جمهورها على "إنستغرام" بنشر صور جديدة لها بعد خسارة 10 كيلو غرامات من وزنها بعد أن عملت على تحسين جسدها طوال العام ,وظهرت كيم وهي ترتدي بيكيني وردي اللون. وفضّلت كيم أن تلتقط الصور لنفسها من دون ظهور  اللقطات أبنائها  نورث ويست ، و سانت ويست أو  الطفل شيكاغو ,أخذت الأم  بضع لحظات لنفسها لالتقاط صور سليفي بشكل ارتجالي . و ارتدت كيم بكيني لامع مع خيوط حريرية كاشفًا عن أجزاء من جسدها الرائع ،كما أبقت على شعرها  الأسود مصفف في تموجات انسيابية متدليلًا على جسدها ،وشاركت الصورة علي "إنستغرام" وكتبت "احتاج إلى القليل السمرة" ويذكر أن كيم قد ظهرت سابقًا على أحد الشواطئ مع جسد مرهق ممتلئ بالسيلولايت ، بعدها قامت بتعديل كامل لجسدها, ورغم سعادة محبيها لرؤيتها علي طبيعتها بعد ولادتها طفلها  " ،…

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