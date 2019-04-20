يترقب الليبيون ما سيعقب الكشف عن مكالمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ويتوقع مراقبون أن يؤدي الموقف الأميركي إلى تغير حاسم في سير معركة طرابلس لصالح الجيش.