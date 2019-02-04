دعمت طائرات فرنسية من طراز ميراج 2000 الأحد الجيش التشادي في شمال تشاد لمنع تقدم "عدائي" لرتل من 40 آلية تابع لمجموعة مسلحة قادمة من ليبيا، وفق ما أعلنت وزارة الجيوش الفرنسية الاثنين في بيان.

قالت وزارة الجيوش الفرنسية الاثنين إن طائرات فرنسية من طراز ميراج 2000 شنت الأحد ضربات إسناد للجيش التشادي في شمال تشاد، لوقف تقدم رتل من 40 آلية تابع لمجموعة مسلحة انطلقت من ليبيا.

وتضمن بيان للوزارة أن "هذا التدخل استجابة لطلب السلطات التشادية، أتاح عرقلة هذا التقدم العدائي وتفريق الرتل" الذي كان "يتسلل إلى عمق الأراضي التشادية".

ووفق ما أفاد المتحدث باسم قيادة الأركان الفرنسية الكولونيل باتريك ستيغر أنه تم رصد "الرتل قبل 48 ساعة على الأقل. نفذت القوات الجوية التشادية ضربات لوقف تقدمه" قبل ان تطلب من فرنسا التدخل. موضحا أن الضربات الفرنسية نُفذت "بين تيبستي وإينيدي" ضد هذه المجموعة المسلحة التي لم يعرف انتماؤها، بعدما تمكنت من التوغل لمسافة تصل إلى 400 كلم داخل البلاد.

وانطلقت الطائرات الحربية الفرنسية المشاركة في عملية "برخان" في منطقة الساحل من قاعدة نجامينا الجوية، حيث حلقت في البدء على ارتفاع منخفض جداً فوق الرتل الذي واصل تقدمه رغم هذا التحذير. ثم نفذت طائرات "ميراج 2000" في طلعة ثانية ضربتين.