أكد وزير المالية الفرنسي برونو لومير على ضرورة الإسراع بخفض الضرائب في البلاد على حساب تقليص الإنفاق الحكومي العام، وذلك على خلفية احتجاجات "السترات الصفراء" ضد رفع أسعار الوقود في فرنسا

نقلًا عن ار تي روسي