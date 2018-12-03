وفاة لاجئين سوريين اثنين إثر حريق في مخيم شرق لبنان

توفي لاجئان سوريان أحدهما طفل، الاثنين جراء حريق شب في مخيمهم في بلدة اليمونة بشرق لبنان، وفق تصريح نائب رئيس البلدية حسين شريف لوكالة فرانس برس.

وأوضح شريف بأن الحريق الذي اندلع فجرا أسفر عن "احتراق 23 خيمة من أصل نحو 70 موجودة في المخيم، كما توفي رجل في الـ46 من العمر، وطفل عمره سبع أو ثماني سنوات".

وأشار إلى أن أسباب الحريق ليست واضحة حتى الآن، وتابع بالقول "يبدو أن أحدهم ترك نيران المدفئة مشتعلة ليلا أو قد يكون ماسا كهربائيا".

وأكد أن "انفجار برميل مازوت في إحدى الخيم كان السبب وراء انتشار الحريق".

نقلًا عن ار تي روسي