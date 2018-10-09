الاحتلال يعتقل شابين من بلدة جبع جنوب جنين
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الاحتلال يعتقل شابين من بلدة جبع جنوب جنين

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الاحتلال الإسرائيلي
القدس - العرب اليوم

 الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابين من بلدة جبع جنوب جنين 

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الاحتلال يعتقل شابين من بلدة جبع جنوب جنين الاحتلال يعتقل شابين من بلدة جبع جنوب جنين



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الاحتلال يعتقل شابين من بلدة جبع جنوب جنين الاحتلال يعتقل شابين من بلدة جبع جنوب جنين



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لندن ـ ماريا طبراني

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