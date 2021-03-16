تجدد الاحتجاجات في لبنان احتجاجاً على انخفاض قياسي لقيمة الليرة

أحرق محتجون غاضبون الإطارات وقطعوا الطرق في أجزاء من بيروت، الثلاثاء، في ظل انهيار جديد لليرة اللبنانية أمام الدولار، لتفقد معظم قيمتها بينما يتفاقم الانهيار المالي الذي تعيشه البلاد.وسجلت الليرة حوالي 15 ألفاً للدولار، وتجاوزت ذلك الرقم للمرة الأولى الثلاثاء، بحسب متعاملين بالسوق، لتصل خسائرها إلى نحو 90 بالمئة منذ اندلاع الأزمة أواخر 2019.وتفرض الأزمة الاقتصادية أكبر تهديد على استقرار لبنان منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990، إذ تمحو الوظائف وتحول بين الناس وودائعهم المصرفية وتثير خطر تفشي الجوع.

واجتمعت لجان برلمانية لمناقشة قرض طارئ لشركة الكهرباء الوطنية بعد أن حذر وزير الطاقة من انقطاع التيار في أنحاء البلاد بنهاية مارس في حالة عدم ضخ سيولة نقدية.