حسان دياب يؤكد أن لبنان يمكن أن يبقي على أغلب الدعم حتى يونيو

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب لرويترز، الثلاثاء، إن لبنان يمكن أن يبقي على دعم أغلب السلع حتى يونيو المقبل.

وأضاف دياب: "حالياً الحكومة مغطاة بالنسبة لما تدعمه حتى يونيو، إلا أن بعض المواد الأخرى، كالمحروقات لا تكفي حاجتنا بعد شهر مارس".