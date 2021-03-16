الليرة اللبنانية تسجل انهياراً تاريخياً أمام الدولار

بلغ سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار، الثلاثاء، 15 ألف ليرة للدولار الواحد في السوق السوداء، في أكبر انخفاض في التاريخ العملة اللبنانية.

واعتصم عدد من المحتجين في العاصمة اللبنانية بيروت، احتجاجاً على هذا الارتفاع الجديد، وعلى تردي الأوضاع المعيشية، منددين بالسياسات المالية.