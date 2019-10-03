إيران تطلب من رعاياها عدم التوجه إلى العراق

كشفت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الخميس عن موقف طهران من الاحتجاجات التي تجتاح العراق منذ أيام.

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان لها: "لدينا ثقة بأن الحكومة العراقية ستعمل مع الأحزاب والمرجعيات على تهدئة الأوضاع".

وحثت المواطنين على تأخير زيارتهم إلى العراق حتى تستقر الظروف هناك.