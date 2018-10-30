السيسي يؤكد لميركل دعمة مع كل الشركاء دفع الحل السياسى فى ليبيا

أكدت المستشارة أنجيلا ميركل، خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفى المشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمقر المستشارية فى برلين، أن هدف ألمانيا فى مجلس الأمن هو التغلب على النزاعات، كما أن مصر لديها بالطبع مشكلة الوضع فى ليبيا، وهذه من أولويات أجندة العمل، وكذلك الوضع فى غزة، وضرورة حل الدولتين، ويمكننا مع مصر بذل المزيد من حل المشكلات.



وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "سنعمل سويا فى هذا الإطار من أجل الدفع بالعلاقات، وكذلك حل المشكلات التي تواجه المنطقة، مضيفا: ندعم مع كل الشركاء دفع الحل السياسى فى ليبيا، خصوصا بعد التطور الذى حدث فى طرابلس مؤخرا، والعمليات الإرهابية التى تمت وأدت إلى تعقيد الأمر"