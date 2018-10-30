بدء مباحثات السيسي وأنجيلا ميركل فى مقر المستشارية الألمانية

تعقد حاليا بمقر المستشارية فى برلين مباحثات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.



ومن المقرر أن يعقد الرئيس السيسي والمستشارة الألمانية مؤتمراً صحفياً عقب انتهاء المباحثات.