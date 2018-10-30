بدء مباحثات السيسي وأنجيلا ميركل فى مقر المستشارية الألمانية
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بدء مباحثات السيسي وأنجيلا ميركل فى مقر المستشارية الألمانية

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العرب اليوم - بدء مباحثات السيسي وأنجيلا ميركل فى مقر المستشارية الألمانية

الرئيس عبد الفتاح السيسي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
برلين - أ ش أ

 تعقد حاليا بمقر المستشارية فى برلين مباحثات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
 
ومن المقرر أن يعقد الرئيس السيسي والمستشارة الألمانية مؤتمراً صحفياً عقب انتهاء المباحثات.

 

 

 

 

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بدء مباحثات السيسي وأنجيلا ميركل فى مقر المستشارية الألمانية بدء مباحثات السيسي وأنجيلا ميركل فى مقر المستشارية الألمانية



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