المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تعلن طرح صندوق استثمارى لإقراض الشركات الصغيرة فى إفريقيا

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عن طرح صندوق استثمارى تنموى مشترك "أوروبى – إفريقى"، بهدف إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة فى دول القارة، مؤكدا بذل المزيد من الجهود لتجنب الضرائب المزدوجة بين ألمانيا ودول إفريقية.