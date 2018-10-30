السيسي يشيد بالتعاون مع سيمنز في إنشاء محطات الكهرباء وتطوير البنية التحتية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته بقمة الاستثمار غير الرسمية لمجموعة العشرين مع الشركات الألمانية والدول الأعضاء في مبادرة الشراكة مع أفريقيا المنعقدة في برلين، التحية والشكر والتقدير لكل المتواجدين بالقاعة.

وأضاف السيسي أنه "من 3 سنين كان لدينا مشكلة كبيرة جدا في مصر في موضوع الكهرباء، وبتواصلنا مع شركة سيمنز الألمانية، وحجم العطاء الذي تم في المشروع والتدريب المهني الذي كان كبيرا تم عمل محطات عملاقة ودخلنا في تطوير البنية التحتية وشركات الطاقة في مصر.. فألف شكر.. وأهلا بيكم".