أعلن مسئولون إندونيسيون اليوم/ الأربعاء إرتفاع حصيلة الضحايا، جراء موجات التسونامي العاتية، التي ضربت المنطقة الواقعة حول مضيق "سوندا" مؤخراً، إلى 430 قتيلاً على الأقل ونحو 1500 مصاب، فضلاً عن تشريد نحو 22 ألف شخص من منازلهم.

وقال رئيس إدارة الكوارث بالصليب الأحمر الإندونيسي، عارفين هادي، انه تم إرسال 400 من الموظفين والمتطوعين، دعماً لجهود الإنقاذ والبحث عن الضحايا.

ونجمت موجات التسونامي العاتية عن وقوع إنزلاق أرضي تحت البحر عقب ثوران بركان "كراكاتوا".

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