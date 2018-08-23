أمير مكة يؤكد أن موسم الحج اتسم باليسر والتسهيلات

قال أمير مكة المكرمة رئيس اللجنة المركزية للحج، الأمير خالد الفيصل، اليوم الخميس، إن موسم الحج هذا العام اتسم باليسر والتسهيلات.
ووفقاً لوسائل الإعلام السعودية، شكر الأمير، خلال مؤتمر صحافي في مكة المكرمة، القائمين على إنجاح موسم الحج، وكل من تابع أخبار هذا الموسم وشاركنا ولو بالمشاعر.
وأعلن الفيصل أن إجمالي القوى العاملة المدنية والعسكرية بلغت أكثر من 250 ألف شخص، ومقارنة بين عدد المخالفين قبل 5 سنوات وهذا العام، ففي 1433 كان عدد الذين حجوا بدون تصريح مليوناً و400 ألف حاج، بينما لم يتجاوز هذا العام 110 آلاف فقط.
وشارك في حج هذا العام أكثر من 32 ألف طبيب وممارس صحي، وبلغت الطاقة السريرية 5 آلاف سرير، وتم تجهيز 25 مستشفى داخل مكة والمشاعر، و135 مركزاً صحياً و106 فرق طبية ميدانية، وقدر إجمالي أحمال الكهرباء بـ17791 ميغاوات، وتم ضخ 40 مليون متر مكعب من الماء في مكة والمشاعر المقدسة.
وأضاف الفيصل أنه تم نقل 41 مليوناً بواسطة 1600 حافلة من مساكنهم إلى المسجد الحرام، وأشار إلى أن مراحل تطوير المشاعر المقدسة سيتم الإعلان عنها في أقرب وقت، متوقعاً أن يتم تنفيذ مشروع تطوير المشاعر المقدسة العام المقبل.
وذكر أن 86 ألف حاج إيراني وصل إلى المملكة هذا العام، وبين أن دولة قطر منعت القطريين من الحج ومع ذلك وصل بعضهم إلى السعودية لأداء المناسك.
وقال “الدراسة الأولية لمشروع تطوير المشاعر المقدسة تم وضعها”، مشيراً إلى استقبال 5 ملايين حاج ضمن مشروع تطوير المشاعر المقدسة، وأكد أنه “سنعتمد الحج الذكي ضمن مشروع تطوير المشاعر المقدسة”.
وأوضح الأمير أن لجنة الحج المركزية تبدأ بالتحضير للعام المقبل بعد أسبوع من الموسم الحالي، واعتبر أن الإعلام كان له دور كبير في كل ما حدث وكل ما يحدث وكل ما سيحدث، ندعوهم لمشاركتنا وهم عنصر أساسي للتطوير، وهم الصورة التي نرى بها أنفسنا”.
وأعلن أن هناك مشروعاً كبيراً لحل الازدحام المروري في مكة وهذا من صلاحيات الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة وهي تدرس وضع مكة لوضع حل أزمة السير في مكة.
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