التحالف العربي يعلن إحباط هجوم بطائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون صوب خميس مشيط
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التحالف العربي يعلن إحباط هجوم بطائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون صوب خميس مشيط

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العرب اليوم - التحالف العربي يعلن إحباط هجوم بطائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون صوب خميس مشيط

التحالف العربي
الرياض - العرب اليوم

أعلن التحالف العربي بقيادة الرياض أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية تجاه مدينة خميس مشيط بجنوب غرب المملكة.

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التحالف العربي يعلن إحباط هجوم بطائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون صوب خميس مشيط التحالف العربي يعلن إحباط هجوم بطائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون صوب خميس مشيط



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