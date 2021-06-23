التحالف العربي يعلن عن تدمير مُسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه جازان

أعلن التحالف العربي اعتراض وتدمير طائرة مُسيرة مفخخة، أطلقتها جماعة الحوثي تجاه جازان، بجنوب السعودية.وأشار التحالف إلى "استمرار محاولات المليشيا الحوثية، تعمّد استهداف المدنيين والأعيان المدنية"، مؤكداً أنه سيتخذ "الإجراءات العملياتية، لحماية المدنيين، والتعامل مع التهديد الوشيك".