إصابة 6 أشخاص إثر إطلاق الحوثيين قذيفة علي المصلين في تعز

أصيب ستة أشخاص يمنيين بجروح مختلفة أثناء تأديتهم صلاة الجمعة جراء قذيفة أطلقت من قبل مليشيا الحوثيين على ساحة الحرية بوسط مدينة تعز اليمنية .

وذكرت وسائل إعلام محلية اليوم /الجمعة/ بأن مليشيا الحوثي الانقلابية أطلقت قذيفة على جموع المصلين في ساحة الحرية أثناء تأديتهم صلاة الجمعة ما أسفر عن سقوط 6 إصابات في صفوف المدنيين من بينهم طفلان مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.