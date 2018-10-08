غارات جوية تستهدف مواقع لميليشيا الحوثي في محافظة تعز اليمنية

شنّت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن مساء أمس عدة غارات جوية على مواقع مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في مديرية مقبنة غربي محافظة تعـز اليمنية.

وذكرت مصادر محلية في تصريح لموقع / سبتمبر نت / التابع لوزارة الدفاع اليمنية اليوم، أن الغارات استهدفت مواقع وثكنات الميليشيا المتمركز في جبهة رسيان بمنطقة البرح بالمحافظة.

وأكدت المصادر أن الغارات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا، بالإضافة إلى تدمير عدد كبير من الأليات القتالية التابعة لها.