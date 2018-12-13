زعم الإعلام العبري، مساء الخميس، إصابة جندي إسرائيلي، في عملية دهس، نفذها شاب فلسطيني في مدينة البيرة.

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إندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.