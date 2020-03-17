البرازيل تعلن حالة الطوارئ في مدينتي ريو دي جانيرو وساوباولو

أعلنت السلطات البرازيلية اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ فى مدينتي ريو دي جانيرو وساوباولو لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد أو كوفيد-19.

وفي السياق ذاته أفادت قناة "العربية" بأن الصين أقرت استخدام أول لقاح لفيروس كورونا "كوفيد 19"، في تجارب سريرية.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، أعطت السلطات الصينية، السماح رسميا ببدء الاختبارات السريرية لأول لقاح تم تركيبه في البلاد ضد فيروس كورونا المستجد "COVID-19".