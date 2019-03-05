انباء عن تشكيل حكومي جديد في سورية بدلاً عن حكومة خميس

دمشق - العرب اليوم
- حسين دياب رئيسا للحكومة
- العماد علي عبد الله أيوب وزيرا للدفاع
- الدكتور ايمن سوسان وزيرا للخارجية والمغتربين
- الدكتور احمد بدر الدين حسون وزيرا للأوقاف
- اللواء علي مملوك وزيرا للداخلية
- عمار السباعي وزيرا للاقتصاد
- الدكتور محمد حزوري وزيرا للصحة
- نجدة انزور وزيرا للثقافة
- صفون أبو سعدى وزيرا للإدارة المحلية
- الدكتور هيثم سطايحي وزيرا للتعليم العالي
- جمال القادري وزيرا للصناعة
- محمد خضور وزيرا للسياح
- لونا الشبل وزيرا للإعلام
- خالد خزعل وزيرا للزراعة
- حسام حاج إسماعيل وزيرا للكهرباء
- حسين عرنوس وزيرا للموارد المائية
- جانسيت قاظان وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل
- عماد العزب وزيرا للتربية
- منصور عزام وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية
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