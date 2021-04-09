بوتين يؤكد لأردوغان أهمية اتفاقية مونترو الخاصة بمضائق البحر الأسود للحفاظ على الاستقرار الإقليمي

على خلفية قرار واشنطن إرسال سفينتين حربيتين للبحر الأسود، بحث رئيس روسيا فلاديمير بوتين مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان أهمية اتفاقية مونترو الخاصة بوضع مضيقي البوسفور والدردنيل.