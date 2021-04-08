الكرملين يعلن أن بوتين وميركل ناقشا الوضع في شرق أوكرانيا

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هاتفيا اليوم الخميس مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التصعيد الحالي في منطقة دونباس جنوب شرقي أوكرانيا.

وأكد الكرملين أن كلا الزعيمين أعربا خلال المكالمة عن قلقهما إزاء التصعيد في جنوب شرقي أوكرانيا، وحثا أطراف النزاع على ضبط النفس وتفعيل المفاوضات.

ولفت بوتين، حسب بيان الكرملين، اهتمام ميركل إلى "التصرفات الاستفزازية من قبل كييف التي تزيد في الآونة الأخيرة بشكل منهجي من حدة التوتر عند خط التماس" في دونباس.