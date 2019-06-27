أول تعليق من نجل الرئيس التونسى على وفاة والده الخميس

نفى حافظ قائد السبسي، نجل الرئيس التونسي، الأنباء التي ترددت حول وفاة والده في المستشفى العسكري بعد تدهور حالته الصحية.

وقال "حافظ" في تصريحات صحفية، إن الرئيس قائد السبسي يجري فحوصات في المستشفى الآن وحالته مستقرة.

يذكر أن البرلمان التونسي يعقد الآن جلسة طارئة لبحث الأمر، بعد تكرار تدهور الحالة الصحية لـ"السبسي"، وسط تأكيدات أن الجلسة ستنتج عن اختيار شخصية أخرى تدير الأعمال في تونس لحين إجراء الانتخابات يوم 10 نوفمبر المقبل.

وكانت مصادر تونسية، أكدت أن رئيس البرلمان دعا إلى اجتماع طارئ، عقب إعلان نقل الرئيس التونسي إلى المستشفى العسكري، بعد تعرضه لوعكة صحية حادة، وسط انتشار أنباء عن تدهور حالته الصحية.