بومبيو يؤكد في اتصالين مع عبد المهدي وصالح أن الولايات المتحدة ستحمي الأمريكيين في العراق

أبلغ وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية، عادل عبد المهدي، ورئيس البلاد، برهم صالح، بأن الولايات المتحدة ستحمي مواطنيها في العراق.