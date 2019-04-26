أكّد المُتحدّث باسم الخارجية التركية هامي أكسوي، ثبات موقف بلاده من شراء أنظمة "إس-400" الصاروخية الروسية، رغم مواصلة مفاوضاتها مع واشنطن على صواريخ "باتريوت" الأميركية للدفاع الجوي.

وقال أكسوي في مؤتمر صحافي في أنقرة الجمعة: "لم نتحدث عن رفض شراء نظام الدفاع الجوي "باتريوت"، والمفاوضات مستمرة. وفي الوقت نفسه فإن موقفنا من صفقة صواريخ "إس-400" الروسية واضح ولا لبس فيه".

وبيّنت تركيا غير مرة أنها لن تتخلى عن خططها لشراء الصواريخ الروسية، وأعلنت أن الدفعة الأولى منها ستصل إلى البلاد في يوليو المقبل، وتؤكد الولايات المتحدة أن الصواريخ الروسية لا تتوافق مع معايير حلف الناتو، وتهدد أنقرة بالعقوبات على امتلاكها لها، وقالت مرارا إن بإمكانها تأخير أو إلغاء عملية بيع تركيا أحدث مقاتلاتها من طراز "إف 35".

وتركيا أحد المشاركين في برنامج الولايات المتحدة لتصميم وإنتاج هذه المقاتلات وصرحت أنقرة بأن "إس-400" لا تشكل تهديدا لمنظومات مقاتلات "إف 35" لدى تشغيلها ضمن منظومة الدفاع الجوي التركية.

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