روحاني يؤكد أن يجب على الحكومة التركية احترام جميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها حول سوريا

شدد الرئيس الإيراني حسن روحاني، على ضرورة احترام تركيا لجميع الاتفاقيات التي جرى الاتفاق عليها فيما يتعلق بسوريا، مشددا على ضرورة احترام وحدة وسيادة البلاد.

روحاني: يجب على الحكومة التركية احترام جميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها حول سوريا

- روحاني: اتفاق سوتشي اتفاق سياسي هام ونموذج ناجح في المنطقة وندعو تركيا لاحترامه

- روحاني: لا ينبغي لتركيا التخلي عن اتفاق سوتشي ومسار أستانا

- روحاني: على الحكومة التركية احترام جميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها حول سوريا

- روحاني: نأمل من السيد أردوغان محاربة الإرهاب واحترام وحدة سوريا وسيادتها

- روحاني: السيد أردوغان كان قد أبلغنا خلال الاجتماعات أنه يحترم سوريا كبلد موحدة وأكد على أهمية سيادة الحكومة السورية على الأراضي السورية ونأمل منه العمل بذلك

- روحاني: إدلب محافظة سورية وينبغي محاربة الجماعات الإرهابية فيها

- روحاني: ادعاءات تركيا بأنها تتخوف من تدفق اللاجئين لا يمكن أن تكون ذريعة كي تتخلى سوريا عن سيادتها على إدلب

- روحاني: اللاجئون السوريون سيعودون إلى إدلب بعد القضاء على الإرهاب

- روحاني: نأمل بمتابعة مسار أستانا لأجل الحل في سوريا