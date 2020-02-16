روحاني يؤكد أن يجب على الحكومة التركية احترام جميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها حول سوريا

طهران - العرب اليوم
شدد الرئيس الإيراني حسن روحاني، على ضرورة احترام تركيا لجميع الاتفاقيات التي جرى الاتفاق عليها فيما يتعلق بسوريا، مشددا على ضرورة احترام وحدة وسيادة البلاد.
روحاني: يجب على الحكومة التركية احترام جميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها حول سوريا
- روحاني: اتفاق سوتشي اتفاق سياسي هام ونموذج ناجح في المنطقة وندعو تركيا لاحترامه
- روحاني: لا ينبغي لتركيا التخلي عن اتفاق سوتشي ومسار أستانا
- روحاني: على الحكومة التركية احترام جميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها حول سوريا
- روحاني: نأمل من السيد أردوغان محاربة الإرهاب واحترام وحدة سوريا وسيادتها
- روحاني: السيد أردوغان كان قد أبلغنا خلال الاجتماعات أنه يحترم سوريا كبلد موحدة وأكد على أهمية سيادة الحكومة السورية على الأراضي السورية ونأمل منه العمل بذلك
- روحاني: إدلب محافظة سورية وينبغي محاربة الجماعات الإرهابية فيها
- روحاني: ادعاءات تركيا بأنها تتخوف من تدفق اللاجئين لا يمكن أن تكون ذريعة كي تتخلى سوريا عن سيادتها على إدلب
- روحاني: اللاجئون السوريون سيعودون إلى إدلب بعد القضاء على الإرهاب
- روحاني: نأمل بمتابعة مسار أستانا لأجل الحل في سوريا
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