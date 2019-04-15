تعيين الفريق أول هاشم عبد المطلب رئيسًا للأركان المشتركة في السودان
آخر تحديث GMT19:15:33
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

تعيين الفريق أول هاشم عبد المطلب رئيسًا للأركان المشتركة في السودان

العرب اليوم -

العرب اليوم - تعيين الفريق أول هاشم عبد المطلب رئيسًا للأركان المشتركة في السودان

الفريق أول هاشم عبد المطلب
الخرطوم -أ ش أ

أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، مرسوما بإعادة تشكيل رئاسة هيئة الأركان المشتركة، وترقية عدد من الضباط الكبار إلى رتبتي الفريق أول، والفريق. 

 وقال الناطق باسم الجيش السوداني اللواء أحمد خليفة الشامي -في بيان اليوم/ الاثنين- إنه وفقا للمرسوم تم تعيين الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب أحمد بابكر رئيسا للأركان المشتركة، الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين نائبا لرئيس الأركان المشتركة، الفريق أول بحري ركن عبد الله المطري الفرضي مفتشا عاما للقوات المسلحة، والفريق الركن آدم هارون إدريس رئيسا لهيئة العمليات المشتركة .

 كما تم تعيين الفريق الركن مجدي إبراهيم عثمان رئيسا لأركان القوات البرية، الفريق طيار ركن محمد علي محمد محمود رئيسا لأركان القوى الجوية، الفريق بحري ركن مجدي سيد عمر مرزوق رئيسا لأركان القوات البحرية، واللواء الركن حذيفة عبد الملك أحمد الشيخ رئيسا لهيئة الاستخبارات العسكرية بالإنابة.

 وتم ترفيع الفريق طيار ركن صلاح عبد الخالق سعيد علي، الفريق الركن محمد عثمان الحسين، الفريق الركن جمال عمر محمد إبراهيم، الفريق بحري ركن عبدالله المطري الفرطي حامد إلى رتبة الفريق أول، ترفيع كل من اللواء طيار ركن محمد علي محمد محمود، اللواء بحري ركن مجدي سيد عمر مرزوق، اللواء ركن عبد الرحمن يوسف علي، اللواء الركن عبد الله البشير أحمد الصادق، واللواء الركن محمد عليإبراهيم إلى رتبة الفريق

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

تعيين الفريق أول هاشم عبد المطلب رئيسًا للأركان المشتركة في السودان تعيين الفريق أول هاشم عبد المطلب رئيسًا للأركان المشتركة في السودان



أخبار ذات صلة

GMT 14:43 2019 الإثنين ,15 إبريل / نيسان

إثيوبيا تؤكد دعمها للمجلس العسكري الانتقالي في السودان
العرب اليوم - إثيوبيا تؤكد دعمها للمجلس العسكري الانتقالي في السودان

GMT 15:36 2019 الأحد ,14 إبريل / نيسان

بغداد تباشر إجراءات محاكمة 900 عراقي تسلمتهم من "قسد"
العرب اليوم - بغداد تباشر إجراءات محاكمة 900 عراقي تسلمتهم من "قسد"

GMT 11:36 2019 الأحد ,14 إبريل / نيسان

ملك البحرين يؤكد وقوف بلاده إلى جانب السودان
العرب اليوم - ملك البحرين يؤكد وقوف بلاده إلى جانب السودان

GMT 23:11 2019 السبت ,13 إبريل / نيسان

دهس شرطي إسرائيلي بالخليل وإسرائيل تعتقل 3 فلسطينيين في غزة
العرب اليوم - دهس شرطي إسرائيلي بالخليل وإسرائيل تعتقل 3 فلسطينيين في غزة

GMT 23:00 2019 السبت ,13 إبريل / نيسان

إطلاق نار في ملبورن وسقوط العديد من الضحايا
العرب اليوم - إطلاق نار في ملبورن وسقوط العديد من الضحايا

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

تعيين الفريق أول هاشم عبد المطلب رئيسًا للأركان المشتركة في السودان تعيين الفريق أول هاشم عبد المطلب رئيسًا للأركان المشتركة في السودان



المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

ارتدت قميصًا أبيضَ قصيرًا وفوقه سُترة سوداء مِن الجلد

بريانكا شوبرا بإطلالة رائعة أثناء تجوّلها في مدينة نيويورك

نيويورك - مادلين سعادة

ظهرت الممثلة الهندية بريانكا شوبرا بإطلالة رائعة أثناء تجوّلها في شوارع مدينة نيويورك، السبت. وبدت زوجة المغني والممثل الأميركي نيك جوناس، البالغة من العمر 36 عامًا، أنيقة كعادتها، إذ ارتدت أزياء بألوان أبيض وأسود، والتي نسقتها مع زوج من الأحذية الطويلة للركبة من الجلد، وارتدت تنورة مخططة بالأبيض والأسود مزينة في الأسفل بقطعة إضافية من نفس القماش ولتضفي لمسة ناعمة، وقميصًا أبيض قصيرًا وفوقه سترة سوداء من الجلد، وحملت حقيبة صغيرة من جلد التمساح ب اللون الوردي بالإضافة إلى نظارة سوداء عصرية. اقرأ ايضًا: طرق ارتداء الكنزة ذات الياقة المُرتفعة من وحي الممثلة بريانكا شوبرا صففت نجمة بوليوود شعرها الطويل الداكن لينسدل بطبيعته أسفل ظهرها وعلى كتفيها، وأضافت مكياجا ناعما مثالا رائعا للمكياج النهاري، حيث وضعت لمسة من أحمر الشف...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 03:39 2019 الإثنين ,15 إبريل / نيسان

هيفاء وهبي بإطلالة جديدة وجذابة على "إنستغرام"
العرب اليوم - هيفاء وهبي بإطلالة جديدة وجذابة على "إنستغرام"

GMT 03:21 2019 الإثنين ,15 إبريل / نيسان

باتشى تكشف تفاصيل رحلتها إلى "مدينة الأحلام" مومباي
العرب اليوم - باتشى تكشف تفاصيل رحلتها إلى "مدينة الأحلام" مومباي

GMT 03:18 2019 الأحد ,14 إبريل / نيسان

5 أفكار لتحسين المنزل في عطلات الربيع الرسمية
العرب اليوم - 5 أفكار لتحسين المنزل في عطلات الربيع الرسمية

GMT 04:53 2019 الإثنين ,15 إبريل / نيسان

نتنياهو يتوقَّع نجاحًا أكبر لإسرائيل بعد إطلاق "بيريشيت 2"
العرب اليوم - نتنياهو يتوقَّع نجاحًا أكبر لإسرائيل بعد إطلاق "بيريشيت 2"

GMT 05:18 2019 الإثنين ,15 إبريل / نيسان

كرم جبر يُشيد بقوة العلاقات بين مصر والولايات المتحدة
العرب اليوم - كرم جبر يُشيد بقوة العلاقات بين مصر والولايات المتحدة

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 21:03 2019 الخميس ,28 آذار/ مارس

إطلاق أول لعبة قادمة لجهاز "البلاي ستيشن" المقبل في 2021
العرب اليوم - إطلاق أول لعبة قادمة لجهاز "البلاي ستيشن" المقبل في 2021

GMT 19:20 2018 الثلاثاء ,10 إبريل / نيسان

معلومات لاتعرفها عن قصة نبي الله لوط مع قومه
العرب اليوم - معلومات لاتعرفها عن قصة نبي الله لوط مع قومه

GMT 05:10 2015 الجمعة ,10 إبريل / نيسان

نبات الدغموس من النباتات المهددة بالنقراض في تيوت الجزائرية
العرب اليوم - نبات الدغموس من النباتات المهددة بالنقراض في تيوت الجزائرية

GMT 04:17 2013 السبت ,02 شباط / فبراير

شابة كويتية تصور ليلة دخلتها فكانت النهاية مؤلمة
العرب اليوم - شابة كويتية تصور ليلة دخلتها فكانت النهاية مؤلمة

GMT 18:01 2018 الثلاثاء ,11 كانون الأول / ديسمبر

5 وضعيات للجماع لن تصدقي تأثيرها على علاقتكما الجنسية
العرب اليوم - 5 وضعيات للجماع لن تصدقي تأثيرها على علاقتكما الجنسية

GMT 05:02 2017 الأربعاء ,08 تشرين الثاني / نوفمبر

تحذيرات من ارتفاع نسب الدعارة المبطنة للقاصرات في العراق
العرب اليوم - تحذيرات من ارتفاع نسب الدعارة المبطنة للقاصرات في العراق

GMT 14:41 2014 الخميس ,14 آب / أغسطس

كتائب شهداء الأقصى تتحدى إسرائيل بالكشف عن مصير أحد جنودها بعد تسميته
العرب اليوم - كتائب شهداء الأقصى تتحدى إسرائيل بالكشف عن مصير أحد جنودها بعد تسميته

GMT 00:49 2017 الأحد ,01 تشرين الأول / أكتوبر

عائشة بن أحمد تؤكد اهتمامها بتقديم دور مميز
العرب اليوم - عائشة بن أحمد تؤكد اهتمامها بتقديم دور مميز

GMT 13:46 2014 الإثنين ,21 إبريل / نيسان

انشطة مسلية للتخلص من الملل وتعبئة أوقات فراغه
العرب اليوم - انشطة مسلية للتخلص من الملل وتعبئة أوقات فراغه

GMT 06:45 2017 السبت ,24 حزيران / يونيو

سبع نقاط حول العالم ستتأثر بتغير المناخ بينها البحر المتوسط
العرب اليوم - سبع نقاط حول العالم ستتأثر بتغير المناخ بينها البحر المتوسط

GMT 06:28 2019 الإثنين ,28 كانون الثاني / يناير

أسبوع مصيري ينتظره الاقتصاد العالمي
العرب اليوم - أسبوع مصيري ينتظره الاقتصاد العالمي

GMT 19:33 2018 الثلاثاء ,11 كانون الأول / ديسمبر

الفرنسيون يستخدمون نحو 500 كلمة ذات أصول عربية في حياتهم
العرب اليوم - الفرنسيون يستخدمون نحو 500 كلمة ذات أصول عربية في حياتهم

GMT 04:36 2018 الجمعة ,23 شباط / فبراير

مسرح الفلكي يستضيف العرض المسرحي "جرارين السواقي" الأحد
العرب اليوم - مسرح الفلكي يستضيف العرض المسرحي "جرارين السواقي" الأحد

GMT 19:52 2015 السبت ,19 كانون الأول / ديسمبر

التنورة القصيرة المنفوشة خامة الموضة الشتوية في الإطلالات اليومية
العرب اليوم - التنورة القصيرة المنفوشة خامة الموضة الشتوية في الإطلالات اليومية

GMT 05:32 2014 الجمعة ,05 كانون الأول / ديسمبر

الشيخة فاطمة بنت مبارك تفتتح مدرسة للغات في القاهرة بعد تطويرها
العرب اليوم - الشيخة فاطمة بنت مبارك تفتتح مدرسة للغات في القاهرة بعد تطويرها

GMT 02:28 2016 السبت ,03 كانون الأول / ديسمبر

نعومي كامبل تتألّق في فستان أسود من الدانتيل
العرب اليوم - نعومي كامبل تتألّق في فستان أسود من الدانتيل

GMT 21:52 2016 الثلاثاء ,31 أيار / مايو

رسم علم فلسطين على واجهة احدى العمارات في ولاية تبسة الجزائرية.
العرب اليوم - رسم علم فلسطين على واجهة احدى العمارات في ولاية تبسة الجزائرية.

GMT 02:50 2015 الإثنين ,07 كانون الأول / ديسمبر

تايلاند وجهة سياحية تتمتع بطبيعة خلابة وتتنوع في حضاراتها
العرب اليوم - تايلاند وجهة سياحية تتمتع بطبيعة خلابة وتتنوع في حضاراتها

GMT 07:57 2018 الأحد ,16 أيلول / سبتمبر

المجلس السعودي الإماراتي يناقش "استراتيجية العزم"
العرب اليوم - المجلس السعودي الإماراتي يناقش "استراتيجية العزم"

GMT 07:22 2018 السبت ,17 شباط / فبراير

فنادق اشتهرت بالرفاهية وانتقاء أكثر سبل الفخامة
العرب اليوم - فنادق اشتهرت بالرفاهية وانتقاء أكثر سبل الفخامة

GMT 18:55 2015 الجمعة ,06 آذار/ مارس

ارتفاع معدل الفقر في الفلبين بسبب زيادة أسعار الغذاء
العرب اليوم - ارتفاع معدل الفقر في الفلبين بسبب زيادة أسعار الغذاء

GMT 03:47 2017 الخميس ,27 تموز / يوليو

طريقة عمل كنافة مبرومة بالبندق بشكل جديد
العرب اليوم - طريقة عمل كنافة مبرومة بالبندق بشكل جديد
 
syria-24

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab