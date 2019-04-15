تعيين الفريق أول هاشم عبد المطلب رئيسًا للأركان المشتركة في السودان

أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، مرسوما بإعادة تشكيل رئاسة هيئة الأركان المشتركة، وترقية عدد من الضباط الكبار إلى رتبتي الفريق أول، والفريق.

وقال الناطق باسم الجيش السوداني اللواء أحمد خليفة الشامي -في بيان اليوم/ الاثنين- إنه وفقا للمرسوم تم تعيين الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب أحمد بابكر رئيسا للأركان المشتركة، الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين نائبا لرئيس الأركان المشتركة، الفريق أول بحري ركن عبد الله المطري الفرضي مفتشا عاما للقوات المسلحة، والفريق الركن آدم هارون إدريس رئيسا لهيئة العمليات المشتركة .

كما تم تعيين الفريق الركن مجدي إبراهيم عثمان رئيسا لأركان القوات البرية، الفريق طيار ركن محمد علي محمد محمود رئيسا لأركان القوى الجوية، الفريق بحري ركن مجدي سيد عمر مرزوق رئيسا لأركان القوات البحرية، واللواء الركن حذيفة عبد الملك أحمد الشيخ رئيسا لهيئة الاستخبارات العسكرية بالإنابة.

وتم ترفيع الفريق طيار ركن صلاح عبد الخالق سعيد علي، الفريق الركن محمد عثمان الحسين، الفريق الركن جمال عمر محمد إبراهيم، الفريق بحري ركن عبدالله المطري الفرطي حامد إلى رتبة الفريق أول، ترفيع كل من اللواء طيار ركن محمد علي محمد محمود، اللواء بحري ركن مجدي سيد عمر مرزوق، اللواء ركن عبد الرحمن يوسف علي، اللواء الركن عبد الله البشير أحمد الصادق، واللواء الركن محمد عليإبراهيم إلى رتبة الفريق