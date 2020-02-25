تجدد الاحتجاجات في بغداد وذي قار وصدامات بين محتجين وقوات أمنية

أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الثلاثاء، بتجدد الاحتجاجات في العاصمة بغداد، مشيرا إلى وقوع صدامات بين القوات الأمنية ومحتجين.ونقل مراسلRT عن نشطاء، "تعرض محتجين لإطلاق الرصاص الحي، في ساحة الخلاني وسط بغداد، عقب توافد المئات من المحتجين إلى ساحة التحرير المجاورة للخلاني".