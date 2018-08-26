مستوطنون يهود يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحمت عصابات من المستوطنين اليهود اليوم المسجد الأقصى المبارك وبحراسات مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.

ووفقاً لمصادر محليه وشهود عيان في القدس أن مجموعات صغيرة من المستوطنين اليهود اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات مشبوهة واستفزازية في المسجد قبل مغادرته من باب السلسلة.