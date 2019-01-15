وفاة 15 طفلاً نازحاً في سورية جراء البرد

أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" بوفاة 15 طفلاً نازحاً، غالبيتهم من الرضع في سوريا؛ جراء البرد القارس، والنقص في الرعاية الصحية.وأشارت المنظمة، إلى أن الأطفال لقوا حتفهم في مخيم الركبان،

الواقع في جنوب شرق سوريا، قرب الحدود مع الأردن، والذي يعاني من نقص حاد في المساعدات الإنسانية، وآخرون خلال الرحلة الشاقة، بعد الفرار من آخر جيب لتنظيم "داعش" الإرهابي في شرق البلاد