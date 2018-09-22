حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" من تردي أوضاع الأطفال في مراكز الاستقبال في الجزر اليونانية، التي أصبحت مؤلمة وخطيرة بشكل متزايد بسبب اكتظاظ تلك المراكز فوق سعتها.
وقال لوسيو ميلاندري من اليونيسف في مؤتمر صحفي " إن الاضطراب العاطفي الشديد يؤثر على الكثير من الشباب هناك، وإن إيذاء الذات أضحى أمراً محتملًا، وخص بالذكر مركزي موريا على جزيرة ليسفوس وفاثي على جزيرة ساموس".
وأضاف " مركز موريا يستضيف اليوم ما يقرب من تسعة آلاف شخص، بما في ذلك أكثر من 1700 طفل، على الرغم من أن قدرة استيعابه هي 3100 شخص، ومركز ساموس الذي بني لـ 650 شخصاً، يستوعب الآن 680 طفلاً، وأكثر من ( 4000 ) شخص، والمزيد من الأطفال والعائلات يصلون كل يوم".
وأكد ضرورة نقل جميع اللاجئين والمهاجرين المقيمين في مراكز الاستقبال وتحديد الهوية، لا سيما الأطفال، إلى البر الرئيسي دون مزيد من التأخير للتأكد من إمكانية حصولهم على سكن لائق، وحمايتهم وتوفير الرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية لهم.
ويأتي تحذير اليونيسف وسط زيادة بمقدار الثلث في عدد الأطفال الضعفاء الذين وصلوا إلى الجزر اليونانية هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما تأتي أغلبية الأطفال من سوريا وأفغانستان والعراق، وفقاً لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويتم إيواء أكثر من 20 ألف لاجئ ومهاجر في الجزر اليونانية، بما في ذلك أكثر من خمسة آلاف طفل، في مراكز استقبال غير صحية.
وينص القانون اليوناني على أن اللاجئين والمهاجرين يجب أن يقضوا 25 يوماً كحد أقصى في هذه المراكز لاستكمال إجراءات الوصول، إلّا أن بعض الأطفال أمضوا أكثر من عام في هذه المرافق المزدحمة والمجهزة بشكل سيئ، بحسب بيان اليونيسف.
GMT 05:55 2018 السبت ,22 أيلول / سبتمبرروحاني يؤكد أن إيران ستزيد من قدراتها الدفاعية ولن تتخلى عنها
GMT 05:53 2018 السبت ,22 أيلول / سبتمبرالزوارق البحرية لقوات الاحتلال تطلق النار تجاه مراكب الصيادين ببحر شمال غزة
GMT 05:37 2018 السبت ,22 أيلول / سبتمبررئيس مجلس الاتحاد الأوروبي يدعو لحل وسط في "البريكسيت"
GMT 05:08 2018 السبت ,22 أيلول / سبتمبرمجلس الأمن الدولي يثمن رعاية خادم الحرمين الشريفين لاتفاق السلام بين إريتريا وأثيوبيا والتفاهم مع جيبوتي
GMT 04:51 2018 السبت ,22 أيلول / سبتمبرواشنطن تعلن الترتيب لقمة أخرى تجمع الرئيس الأميركي بالزعيم الكوري الشمالي
تعتبر جيجي حديد وكايا جربر العارضتان الأكثر طلبًا في العالم، بعد أن هيمنتا على مدرجات العالم التى لا تعد ولا تحصى خلال شهر الموضة هذا العام. وحصلت كل منهما على عروض الأزياء على مدرج ماكس مارا لعرض مجموعة الربيع / الصيف 2019 ، خلال أسبوع الموضة في ميلانو صباح الأربعاء، حيث تمت مشاركتهن بتصاميم تتمتع بأسلوب جريء وجذاب. وكانت جيجي البالغة من العمر 23 عامًا ,تجذب الانتباه في معطف أسود تم تصميمه ليتناسب مع الشكل المميز الإمبراطوري الذي يهدف للكمال، بينما ارتدت كايا البالغة من العمر 17 عامًا، لونًا أصفر نابضًا بالحياة. وارتدت جيجي مجموعة من الموديلات المذهلة، من بينها تصاميم لإيرينا شايك وجوان سمولز، وبدأت باقتحام المدرج في ملابس خارجية أنيقة، مصحوبة بحزام سميك لفت الانتباه إلى خصرها الصغير. وامتلأت السترة بالتفاصيل المزيّنة في نهايتها. وكانت جيجي تتألق بقطعة منمقة
أرسل تعليقك