الاحتلال يصدر 35 أمر اعتقال إداري بحق أسرى فلسطينيين
GMT 15:26 2018 الأحد ,26 آب / أغسطسالسيد نصرالله يؤكد ان العلاقة القائمة بين " حزب الله" والرئيس عون هي علاقة ثقة ولا أحد منا يُملي سياسته وتوجهاته على الآخر وكل ما يقال ويكتب عكس ذلك لا اساس له من الصحة
GMT 15:22 2018 الأحد ,26 آب / أغسطساندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في قرية العيساوية بالقدس المحتلة
GMT 15:11 2018 الأحد ,26 آب / أغسطسالسيد نصر الله يؤكد ان انطلاقاً من التحرير الثاني في البقاع والتحرير الاول في الجنوب فلا مكان في لبنان لأي محتل
GMT 15:04 2018 الأحد ,26 آب / أغسطسالسيد نصرالله في مهرجان ذكرى تحرير الجرود يعلن ان التحرير ما كان أن يتحقق لولا انتصارات الجيش السوري والحلفاء في كل المنطقة المحيطة بلبنان
GMT 15:02 2018 الأحد ,26 آب / أغسطسحكومة الاحتلال تخطط لبناء مئات الوحدات السكنية للمستوطنين في بيت حنينا شمال القدس المحتلة
ظهرت عارضة الأزياء الأميركية، كيندال جينر، بعد أن أثبتت نفسها في عالم الأزياء لتصبح أكثر عارضات الأزياء أجرًا في الوقت الحاضر، وشهرتها الواسعة نظرًا لأنها من واحدة من عائلة كاردشيان الأبرز في عالم الفن والموضة، بإطلالة مذهلة وكأنها تعتلي إحدى منصات الأزياء، ليلة الجمعة، في مدينة ويست هوليوود الأميركية، للاحتفال بعيد ميلاد صديقها جاستين سكاي الـ 23 في ملهى "The Nice Guy". وأظهرت الفتاة البالغة من العمر 22 عامًا ذوقها المتميز، حيث ارتدت سترة جلدية سوداء كبيرة الحجم عندما كانت في طريقها للاحتفال مع جادن سميث ابن أسطورة هوليوود ويل سميث، البالغ من العمر 20 عامًا الذي ارتدى حزامًا مستوحى من المدفعية، وأضافت جينز إلى معطفها العصري، أحذية كاحل من جلد الثعبان، وتزينت بخاتم من الألماس على إصبعها، مع مكياج برونزي ناعم، ولمسة من أحمر الشفاه الوردي. ومؤخرًا ظهرت جينر في
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