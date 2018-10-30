السفير بدر عبد العاطي يؤكد أن ألمانيا تحرص على دعم جهود الإصلاح الاقتصادى والتنمية فى مصر

أكد السفير بدر عبد العاطي سفير مصر لدى ألمانيا أن القمة، التي بدأت منذ قليل بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والمستشارة أنجيلا ميركل، ستبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين مصر وألمانيا، والبناء على ما تحقق في هذا المجال خلال الأعوام الأربعة الماضية، والتى شهدت نقلة نوعية في علاقات التعاون بين البلدين