أصدر وزير العدل في مصر محمد حسام عبد الرحيم، اليوم الثلاثاء، قرارا بتشكيل محكمتي القيم والعليا للقيم.

ووفقا للقرار يتولى المستشار طه قاسم النائب الأول لرئيس محكمة النقض رئاسة المحكمة العليا للقيم، والمستشار عاطف عبد الحليم رئاسة محكمة القيم.