مقتل شخص وإصابة آخر بانفجار عبوة داخل سيارة مدنية قرب ملعب تشرين في دمشق

أعلنت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن مدنيا قتل وجرح آخر نتيجة انفجار عبوة ناسفة كانت موضوعة في سيارة مركونة بالقرب من ملعب تشرين بالعاصمة دمشق.