وكالة الأنباء السورية تؤكد الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية غرب العاصمة دمشق
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وكالة الأنباء السورية تؤكد الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية غرب العاصمة دمشق

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العرب اليوم - وكالة الأنباء السورية تؤكد الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية غرب العاصمة دمشق

الدفاعات الجوية السورية
دمشق - العرب اليوم

وكالة الأنباء السورية تؤكد الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية غرب العاصمة دمشق

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وكالة الأنباء السورية تؤكد الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية غرب العاصمة دمشق وكالة الأنباء السورية تؤكد الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية غرب العاصمة دمشق



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