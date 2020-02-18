مقتل مدني واصابة 2 آخرين بانفجار عبوة ناسفة بسيارة في منطقة باب مصلى في دمشق

قتل شخص وأصيب اثنان آخران بجروح، جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة اليوم الثلاثاء، في منطقة باب مصلى في العاصمة السورية دمشق.ونقلت وكالة الانباء السورية "سانا"، عن مصدر في قيادة شرطة العاصمة قوله إن مدنيا قتل وأصيب 2 آخران بجروح بانفجار عبوة ناسفة في سيارة في باب مصلى في دمشق.