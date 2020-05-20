السنغال تُسجل 97 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والعمل الاجتماعي السنغالية اليوم أن تم تسجيل 97 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات إلى 2617 حالة .

وأفادت الوزارة في بيان ، أن حالات الشفاء من هذا المرض ارتفعت إلى 1133، فيما بلغ عدد الوفيات 30 حالة وفاة .

مما يذكر أن السنغال من دول القارة الأفريقية التي باتت تسجل ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات بشكل يومي .