أعلنت وزارة الصحة والعمل الاجتماعي في السنغال تسجيل حالة وفاة جديدة ليبلغ عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد 27 وفاة.

وأضافت المصادر، أن عدد المصابين بالفيروس بلغ 2544 حالة فيما بلغ عدد المتعافين منه 1076.