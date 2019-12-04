لقاء مغلق بين ترامب وأردوغان على هامش قمة الناتو

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نظيره الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة زعماء حلف شمال الأطلسي "الناتو" في بريطانيا.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال مدير الاتصالات التركي، فهرتين ألتون: إن الرئيس الأمريكي وأردوغان عقدا اجتماعا "مثمرا للغاية" على هامش قمة الناتو في بريطانيا، اليوم الأربعاء.

ونشر ألتون تغريد على تويتر قال فيها: إن الاجتماع استمر لمدة نصف ساعة.

وذكر مراسل الأناضول،أن اللقاء انعقد بعد الجلسة الرئيسية لقمة زعماء الناتو، مضيفا أن اللقاء المغلق جرى في فندق "The Grove Otel".

وكان قادة الناتو يجتمعون بالقرب من لندن في قمة تهدف إلى معالجة الخلافات الحادة حول الإنفاق والتهديدات المستقبلية بما في ذلك دور الصين وتركيا في الحلف.