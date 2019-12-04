ماكرون على قادة حلف الناتو التوصل لحل للقضايا الاستراتيجية الرئيسية
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ماكرون على قادة حلف الناتو التوصل لحل للقضايا الاستراتيجية الرئيسية

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العرب اليوم - ماكرون على قادة حلف الناتو التوصل لحل للقضايا الاستراتيجية الرئيسية

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
لندن- العرب اليوم

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لدى وصوله لحضور قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، إن على قادة الحلف التوصل لحل للقضايا الاستراتيجية الرئيسية"، مشيرًا إلى أن انتقاده للحلف أثار مناقشات ضرورية.

وتساءل ماكرون" كيف نبني سلامًا دائمًا في أوروبا؟"، في إشارة إلى انهيار معاهدة الصواريخ النووية بين أمريكا وروسيا.

وأضاف "من هم أعداؤنا؟ كيف نتحرك سويًا ضد الإرهاب؟".

وتابع "أعتقد أن المناقشات يجب أن تتناول أمرًا ما غير القضايا المالية والخاصة بالموازنة"، لافتًا إلى أن القادة تقع على عاتقهم مسؤولية إجراء مناقشة استراتيجية ومواجهة الأمور الغامضة التي يمكن أن تكون مضرة.

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ماكرون على قادة حلف الناتو التوصل لحل للقضايا الاستراتيجية الرئيسية ماكرون على قادة حلف الناتو التوصل لحل للقضايا الاستراتيجية الرئيسية



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