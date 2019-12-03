قبل أيام من الانتخابات الرئاسية رئيس الأركان الجزائري يخاطب الشعب

قال رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، إن "ما تشهده البلاد من هبّة شعبية تعكس الإرادة الشعبية في تخطي هذه المرحلة الحساسة وتبشر باقتراب انفراج الوضع والمرور بالجزائر إلى بر الأمان"، وفقا لـ موقع "النهار أون لاين" الجزائري.

وفي كلمة ألقاها خلال زيارته إلى الناحیة العسكرية الرابعة، اليوم الثلاثاء، أكد الفريق أحمد قايد صالح أن "الشعب يرفض بشكل قطعي محاولة البرلمان الأوروبي التدخل في شؤون بلاده الداخلیة ملقنا العالم أجمع درسا في الوطنیة الحقة"، مشیرا إلى أنه يرد بقوة على المحاولات الیائسة من خلال مسیراته الحاشدة عبر كافة أرجاء الوطن.

وشدد رئیس الأركان الجزائري على أن "الاستحقاق الرئاسي المقبل يمثل استكمالا لا رجعة فیه لمشوار الفاتح نوفمبر 1954".

وأشاد صالح بـ "تصمیم الشعب الجزائري وإصراره عبر كامل ربوع الوطن على المشاركة بقوة في الاستحقاق الرئاسي المقبل والتفافه حول جیشه دعما لموقفه الصادق و المخلص".

وتستعد الجزائر لخوض الانتخابات الرئاسية يوم 12 ديسمبر 2019، حيث انطلقت قبل أيام الحملة الانتخابية بمشاركة خمسة مرشحين يسعون لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الناخبين للفوز بمنصب رئيس الجمهورية.