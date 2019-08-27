اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري وفصائل مسلحة شرق خان شيخون

ذكرت وسائل إعلام أن اشتباكات عنيفة تدور بين قوات من الجيش السوري وفصائل مسلحة في محيط خان شخون بريف إدلب الجنوبي، في محاولة من قبل المسلحين لاستعادة المناطق التي خسروها مؤخرا.