أردوغان يسرع إلى موسكو بعد ضربة الجيش السوري في إدلب

أكد مدير مركز دراسات تركيا الحديثة والباحث بمعهد الدراسات الشرقية بروسيا، آمور جادييف، أن زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى موسكو غدا، سببها نجاحات الجيش السوري في إدلب.